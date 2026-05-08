EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
Marcelo Falcão e Léo Santana: veja as atrações dos 41 anos de Teixeira de Freitas
Festa ocorre nos dias 15 a 17 deste mês, no Parque de Exposições
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Marcelo Falcão, Tony Salles, Léo Santana e mais, essas são algumas atrações confirmadas para a comemoração dos 41 anos da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia.
Neste ano, a festa ocorre nos dias 15 a 17 deste mês, no Parque de Exposições do município. Já o ato cívico será às 07h30, na Praça da Prefeitura, e abrirá as comemorações.
Estrutura indoor: saiba como será a festa
Neste ano, a prefeitura, sob comando de Marcelo Belitardo (União Brasil), terá uma estrutura indoor para receber o público. O foco das celebrações será:
- segurança;
- a organização dos espaços;
- instalação de estruturas distribuídas por todo o Parque de Exposições.
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O festival também contribui para o fortalecimento da cena cultural e artística local, ao abrir espaço para a participação de atrações da região, cuja programação será divulgada em breve.
Confira programação completa
Sexta-feira: 15 de maio
- Marcelo Falcão;
- Nadson O Ferinha;
- La Fúria
Sábado: 16 de maio
- Piseiro do Barão;
- Tony Salles;
- Silfarley.
Domingo: 17 de maio
- Escandurras;
- Léo Santana.
Agenda Cívica e Pré-Festa
Sábado: 09 de maio
- Esquenta da Festa
- Horário: 17h
- Local: Rua da Pituba
Sexta-feira: 15 de maio
- Ato Cívico
- Horário: 07h30
- Local: Praça da Prefeitura
- Caminhada da Paz
- Horário: 09h
- Local: Praça da Prefeitura
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