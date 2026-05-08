Marcelo Falcão e Léo Santana: veja as atrações dos 41 anos de Teixeira de Freitas

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Marcelo Falcão, Tony Salles, Léo Santana e mais, essas são algumas atrações confirmadas para a comemoração dos 41 anos da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia.

Neste ano, a festa ocorre nos dias 15 a 17 deste mês, no Parque de Exposições do município. Já o ato cívico será às 07h30, na Praça da Prefeitura, e abrirá as comemorações.

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Estrutura indoor: saiba como será a festa

Neste ano, a prefeitura, sob comando de Marcelo Belitardo (União Brasil), terá uma estrutura indoor para receber o público. O foco das celebrações será:

segurança;

a organização dos espaços;

instalação de estruturas distribuídas por todo o Parque de Exposições.

O festival também contribui para o fortalecimento da cena cultural e artística local, ao abrir espaço para a participação de atrações da região, cuja programação será divulgada em breve.

Cidade de Teixeira de Freitas | Foto: Divulgação | Assessoria

Confira programação completa

Sexta-feira: 15 de maio

Marcelo Falcão;

Nadson O Ferinha;

La Fúria

Sábado: 16 de maio

Piseiro do Barão;

Tony Salles;

Silfarley.

Domingo: 17 de maio

Escandurras;

Léo Santana.

Agenda Cívica e Pré-Festa

Sábado: 09 de maio

Esquenta da Festa

Horário: 17h

Local: Rua da Pituba

Sexta-feira: 15 de maio

Ato Cívico

Horário: 07h30

Local: Praça da Prefeitura