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EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Marcelo Falcão e Léo Santana: veja as atrações dos 41 anos de Teixeira de Freitas

Festa ocorre nos dias 15 a 17 deste mês, no Parque de Exposições

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em

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Marcelo Falcão
Marcelo Falcão - Foto: Divulgação | Assessoria

Marcelo Falcão, Tony Salles, Léo Santana e mais, essas são algumas atrações confirmadas para a comemoração dos 41 anos da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia.

Neste ano, a festa ocorre nos dias 15 a 17 deste mês, no Parque de Exposições do município. Já o ato cívico será às 07h30, na Praça da Prefeitura, e abrirá as comemorações.

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Estrutura indoor: saiba como será a festa

Neste ano, a prefeitura, sob comando de Marcelo Belitardo (União Brasil), terá uma estrutura indoor para receber o público. O foco das celebrações será:

  • segurança;
  • a organização dos espaços;
  • instalação de estruturas distribuídas por todo o Parque de Exposições.

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O festival também contribui para o fortalecimento da cena cultural e artística local, ao abrir espaço para a participação de atrações da região, cuja programação será divulgada em breve.

Cidade de Teixeira de Freitas
Cidade de Teixeira de Freitas | Foto: Divulgação | Assessoria

Confira programação completa

Sexta-feira: 15 de maio

  • Marcelo Falcão;
  • Nadson O Ferinha;
  • La Fúria

Sábado: 16 de maio

  • Piseiro do Barão;
  • Tony Salles;
  • Silfarley.

Domingo: 17 de maio

  • Escandurras;
  • Léo Santana.

Agenda Cívica e Pré-Festa

Sábado: 09 de maio

  • Esquenta da Festa
  • Horário: 17h
  • Local: Rua da Pituba

Sexta-feira: 15 de maio

  • Ato Cívico
  • Horário: 07h30
  • Local: Praça da Prefeitura
  • Caminhada da Paz
  • Horário: 09h
  • Local: Praça da Prefeitura

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Tags:

Leo Santana Marcelo Falcão TEIXEIRA DE FREITAS

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