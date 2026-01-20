Menu
POLÍTICA
EXTREMO SUL DA BAHIA

Ampliação da pista e mais: aeroporto de Teixeira de Freitas ganha recursos do PAC

Obra prevê ampliação da pista e retomada de voos regionais no extremo sul da Bahia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/01/2026 - 11:15 h | Atualizada em 20/01/2026 - 12:00
Aeroporto de Teixeira de Freitas
Aeroporto de Teixeira de Freitas -

O senador Jaques Wagner (PT) afirmou nesta terça-feira, 20, que o projeto de modernização do Aeroporto de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, receberá investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista a uma rádio baiana, o parlamentar disse que a obra deve sair do papel em breve.

“Entre outras melhorias, vamos ampliar a pista. Essa obra é fundamental porque os voos regionais são uma prioridade desde quando eu era governador da Bahia. Esses voos são importantes porque funcionam como porta de entrada para o interior do estado”, disse.

Senador Jaques Wagner (PT)
Senador Jaques Wagner (PT) | Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

O governo federal prevê a destinação de R$ 1,8 bilhão em recursos públicos para investimentos em aeroportos regionais nos próximos dois anos. O valor foi apresentado pelo Ministério de Portos e Aeroportos no fim do ano passado e contempla 34 empreendimentos em 31 terminais, distribuídos por 16 estados.

Leia Também:

Em dois meses, instituto desafoga UPA de Teixeira de Freitas
A TARDE Educação leva formação para professores de Teixeira de Freitas
Grupo de trabalho é criado para conter invasões em Teixeira de Freitas
Aeroportos da Bahia batem recorde de passageiros na alta temporada

Entre os aeroportos incluídos está o de Teixeira de Freitas. Os recursos serão aplicados em obras de ampliação, modernização e qualificação da infraestrutura aeroportuária.

Queixas da população

A população de Teixeira de Freitas aguarda o funcionamento regular do Aeroporto 9 de Maio. A expectativa é que o terminal volte a operar voos para Salvador e outras cidades.

Além de melhorar a conectividade aérea, a ampliação dos serviços do aeroporto é vista como um avanço importante para o desenvolvimento econômico e turístico da região.

