A TARDE Educação leva formação para professores de Teixeira de Freitas

Consumo consciente de conteúdos, checagem de fontes e participação responsável no ambiente digital estiveram no centro das discussões promovidas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, durante a formação continuada realizada em Teixeira de Freitas para professores da rede municipal de ensino. O encontro foi realizado na Escola Municipal Solidariedade.

As atividades, conduzidas pelas pedagogas do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia, mestranda em Educação; e Anna Izabel Muniz, doutoranda em Educação, teve o objetivo de fortalecer a prática docente diante dos desafios contemporâneos.

“Temos percebido a necessidade de formações sobre educação midiática, porque faz parte do cotidiano dos nossos alunos, do cotidiano dos nossos professores, e a gente percebe o quanto eles têm utilizado as tecnologias sem acesso à informação adequada para fazer isso de forma segura, de forma consciente, de forma responsável. Então, precisamos de conhecimento e de formação constante para isso”, afirmou a coordenadora pedagógica da rede municipal, Juliana Fontana.

O professor Vitor Felipe da Silva, da Escola Municipal Amigos de Aracruz, ressaltou a importância de inserir a temática no cotidiano escolar, considerando os desafios e as oportunidades que ela traz para a formação dos estudantes.

“É extremamente importante entender como as redes sociais estão atreladas à vida dos nossos estudantes e também nas nossas, diga-se de passagem, e buscar fazer essa conexão entre educação e a vivência que eles têm nas redes sociais. Principalmente no estudo de história, é necessário entender o que é fonte, o que é dado e o que é realmente importante para que os alunos possam colaborar com essas vivências contemporâneas”.

Para o secretário municipal de Educação, Edinaldo Rezende, a parceria com o Jornal A TARDE amplia a integração entre o jornalismo e a educomunicação.

“Essa iniciativa demonstra o empenho da Secretaria Municipal de Educação em investir na capacitação de seus professores, equipando-os com ferramentas conceituais e práticas para promover uma educação contextualizada, crítica e cidadã”, disse o titular da pasta.