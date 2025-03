Grupo de trabalho é criado para conter invasões em Teixeira de Freitas

aa - Foto: Divulgação

Com o objetivo de tratar dos conflitos agrários na região do extremo sul da Bahia, o Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira, 19, a criação de um grupo de trabalho. O anúncio foi feito pelos secretários de Relações Institucionais (Serin) Adolpho Loyola e da Segurança Pública (SSP) Marcelo Werner durante agenda no município de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia.

A criação de operação nos moldes da Operação Safra, que já é realizada na região oeste há mais de 10 anos, também foi debatida durante a ida dos secretários ao município.

Além da representação do próprio governo estadual, o grupo vai contar ainda com representantes da Federação da Agricultura da Bahia (FAEB) e dos povos originários. A primeira reunião de trabalho foi definida para a segunda-feira, 24, na Serin, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

“Com o compromisso do governador Jerônimo, que determinou a nossa vinda para Teixeira de Freitas, vamos construir esse grupo, com a participação das partes envolvidas, para, a várias mãos estabelecer esse diálogo, gerando assim mais segurança para a região. E o papel da Serin é esse, a interlocução com os movimentos sociais, as representações de classe e os outros entes do governo”, afirmou Loyola.

De acordo com Marcelo Werner, uma ação nos moldes da Operação Safra da região Oeste está sendo planejada para o Extremo Sul.

“Além do aumento do nosso efetivo da Polícia Militar na região, vamos destacar nossas equipes da Polícia Civil, da coordenação de conflitos agrários, para a mediação da situação, e, também faremos com rigor a investigação de crimes que possam ter sido cometidos. Então trabalharemos na mediação, na repressão qualificada e na investigação, de forma integrada, garantindo assim mais segurança para todos”, explicou Werner.