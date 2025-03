Namorada de Rodrygo Goes rebate acusação da suposta amante de Neymar

Bruna Rotta respondeu Any Awuada - Foto: Reprodução | Instagram

Namorada do jogador Rodrygo Goes, Bruna Rotta se manifestou a respeito de uma declaração polêmica dada Any Awuada, que garante ter feito sexo com Neymar. A produtora de conteúdo adulto sugeriu que a namorada do craque de seleção já trabalhou como garota de programa.

“Nos últimos dias, em vídeos compartilhados nas redes sociais, meu nome foi citado pela influenciadora Any Awuada, que falou mentiras sobre a minha vida para tentar amplificar a repercussão das suas entrevistas”, disse Bruno à coluna de Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

A namorada de Rodrygo Goes garantiu que nunca trabalhou como acompanhante: “O meu caminho profissional em nada tem a ver com a forma como a própria Any disse que ganha a sua vida. Não me cabe julgamentos, mas é fundamental informar que eu não trabalho com as atividades citadas".

“Espero que o assunto seja encerrado e que possamos seguir em frente sem conviver com fake news como essa”, completou a mulher.