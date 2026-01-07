Aeroportos da Bahia batem recorde de passageiros na alta temporada

O aeroporto não atingia a marca desde 2018 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Os aeroportos baianos estão registrando um fluxo intenso de turistas desde o início da alta temporada 2025/2026. O destaque fica para o Salvador Bahia Airport, que lidera a movimentação no estado. Entre 20 de dezembro e 4 de janeiro, cerca de 439 mil passageiros brasileiros e estrangeiros passaram pelo terminal — um aumento de 18,5% em relação ao mesmo período do verão passado.

No período, o aeroporto contabilizou quase 3 mil pousos e decolagens, número 19% maior do que o registrado na temporada anterior. Somente no dia 2 de janeiro, 37.436 pessoas circularam pelo terminal da capital, configurando a maior movimentação desde 2018.

Crescimento também no interior

O aumento no fluxo de turistas também foi registrado em importantes destinos do interior baiano:

Porto Seguro: 112,5 mil passageiros entre 20 e 31 de dezembro. Crescimento de 6,16%

Vitória da Conquista: cerca de 25 mil passageiros de 20 de dezembro a 4 de janeiro. Aumento expressivo de 89%

Ilhéus: 40.197 passageiros no mesmo período

Mais voos e mais assentos disponíveis

A malha aérea da Bahia para o verão 2025/2026 oferece 1,6 milhão de assentos, 220 mil a mais que na alta temporada anterior. Ao todo, foram disponibilizados mais de 3,7 mil voos extras pelas companhias aéreas.

Os números refletem os investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), em parceria com empresas aéreas e administradoras aeroportuárias, para ampliar a conectividade com a Bahia.

“Trabalhamos continuamente na captação de novos voos e ampliação de frequências das rotas já existentes, além de promover a Bahia nas principais feiras de turismo do mundo. Também qualificamos trabalhadores e pequenos empreendedores e investimos em infraestrutura turística”, afirmou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

Conexões internacionais em expansão

Além das ligações com todas as regiões do Brasil, a Bahia mantém voos internacionais diretos para:

Buenos Aires;

Santiago;

Montevidéu;

Lisboa;

Madri;

Paris.

Agora, o estado também passa a contar com o voo Salvador – Cidade do Panamá – Salvador, operado pela Copa Airlines, que conecta a Bahia a 80 destinos nas Américas.

Turismo impulsiona companhias regionais

O aumento de turistas estrangeiros também favoreceu a Abaeté Linhas Aéreas, que opera rotas regionais ligando Salvador a Morro de São Paulo e Boipeba, no município de Cairu.

Durante a alta estação, a empresa está operando mais de 500 voos.

“Fechamos 2025 com o número recorde de 10 mil passageiros transportados ao longo do ano”, comemorou o diretor da companhia, Tiago Tosto.