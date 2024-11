Marcelo Werner lamenta mortes em ataque a escola na Bahia

Titular da SSP-BA, Marcelo Werner - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, emitiu uma nota de pesar nesta sexta-feira, 18, sobre o ataque feito por um adolescente que culminou na morte de três colegas, na cidade de Heliópolis, no interior da Bahia. O autor do crime tirou a própria vida após cometer o delito.

Leia mais:

>>Ataque em colégio termina com quatro estudantes mortos na Bahia

>>Emocionado, Jerônimo lamenta massacre em escola de Heliópolis

>>Massacre em colégio: conheça a identidade dos adolescentes mortos

>>MPBA instaura apuração rigorosa para investigar ataque em colégio

Werner lamentou a situação e disse que as forças de segurança estão atuando para esclarecer o crime. O governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, lamentaram o fato.

Confira a nota na íntegra:

Neste momento de total consternação e luto, me solidarizo com os familiares de quatro alunos do Colégio Municipal Dom Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias, na cidade de Heliópolis.



As Polícias Militar, Civil e Técnica estão no Colégio, tomando todas as medidas relacionadas à preservação do local, oitiva de testemunhas, coleta de indícios, perícia e remoção das vitimas fatais para esclarecer, o quanto antes, todas as circunstâncias da ocorrência.

Peço a Deus que conforte as famílias, amigos dos jovens, comunidade escolar, além da população de Heliópolis, neste momento de imensa dor. 😔

Muita Força e Fé!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻