MPBA instaura apuração rigorosa para investigar ataque em colégio

O Ministério Público da Bahia (MPBA) instaurou uma apuração rigorosa para investigar a morte dos quatro adolescentes no Colégio Municipal Dom Pedro I, no povoado de Serra dos Correias, município de Heliópolis. Os adolescentes tinham entre 14 e 15 anos.

O MPBA afirmou ainda que, em parceria com as forças policiais, está buscando a coleta de provas e indícios para a completa elucidação dos fatos. A instituição também lamentou o ocorrido ofereceu apoio institucional às famílias das vítimas e à comunidade local.

"O Ministério Público do Estado da Bahia expressa seu profundo pesar diante da tragédia ocorrida no Colégio Municipal Dom Pedro I. Em cumprimento à sua missão institucional de defesa da sociedade, o Ministério Público está empenhado na apuração rigorosa das circunstâncias que envolvem este episódio trágico, em parceria com as forças policiais, buscando a coleta de provas e indícios para a completa elucidação dos fatos", diz um trecho da nota.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, demonstrou profundo presar sobre o ocorrido e decretou luto de três dias na Bahia. Assim como ele, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também lamentou a situação.

O caso

Segundo a SSP-BA, o aluno, identificado como Samuel Santana Andrade, de 14 anos, invadiu o colégio e disparou com um revólver calibre 38. Na sequência, ele tirou a própria vida. Os outros três adolescentes foram identificados como Jonathan Gama dos Santos, Adriele Vitória Silva Ferreira e Fernanda Sousa Gama, todos como 15 anos.

As Polícias Militar, Civil e Técnica foram ao colégio e tomaram todas as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vitimas.

Ainda não se sabe o que motivou a ação do adolescente.