Rui Costa lamenta massacre em escola de Heliópolis: "Devastador"

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, lamentou a morte de quatro estudantes no Colégio Municipal Dom Pedro I, localizado no município de Heliópolis, situado no nordeste baiano, na tarde desta sexta-feira, 18.

Cumprindo missão internacional na China, o ex-governador da Bahia publicou uma nota de pesar sobre o caso e fez afago aos familiares e amigos das vítimas.

“Fora do Brasil, em missão internacional, recebi a triste notícia da morte de quatro jovens do Colégio Municipal Dom Pedro I, em Heliópolis, na Bahia. Um estudante vitimou três colegas e, em seguida, tirou a própria vida”, iniciou a nota.

“Neste momento de dor, envio minha solidariedade e orações às famílias e amigos das vítimas, além de toda a comunidade escolar”, acrescentou.

O titular da pasta ainda continuou: “É devastador pensar nas vidas inocentes que foram interrompidas de forma tão trágica”.

Em nota, a Secretaria estadual de Segurança Pública (SSP) informou que as vítimas tinham 14 e 15 anos. A motivação do atentado ainda está sendo investigada.



Comoção

O senador Jaques Wagner (PT) também usou as suas redes sociais para lamentar o massacre no centro educacional. Na publicação, o petista também antecipou que o governador Jerônimo Rodrigues "determinou apuração do caso".

"Me solidarizo com as famílias, amigos e colegas das vítimas. O governador Jerônimo já determinou a apuração do caso com todas as diligências cabíveis. Que as famílias encontrem consolo nesse momento de profunda dor", disse o congressista.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) também se manifestou sobre o caso: "Muito triste com a tragédia de Heliópolis. Manifesto aqui meu sentimento de pesar aos familiares dos adolescentes mortos nesta sexta-feira. Que Deus conforte os corações de todos vocês".

Na mesma linha, a deputada estadual Fátima Nunes (PT) também prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.



“Lamento profundamente essa tragédia ocorrida na rede municipal de Heliópolis. Quanta tristeza! Quatro adolescentes, de 14 e 15 anos, morreram, no Povoado Serra dos Corrêas, na zona rural. Presto todo meu pesar e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de classe dos estudantes, e aos gestores da cidade, na pessoa do prefeito Mendonça. No auge da idade, onde a juventude tem seu pleno momento de vida, para estudar e aprender, ocorre uma grande tragédia dessa. Muito triste. Meus sentimentos!”, escreveu.

