Marquise desaba em Alagoinhas e deixa uma pessoa morta | A TARDE

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após o desabamento da marquise de uma loja no centro de Alagoinhas, na manhã desta quinta-feira, 11.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ficaram presas no edifício e foram resgatadas no local. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, o local foi interditado pela Defesa Civil de Alagoinhas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado.

Militares permanecem realizando buscas no local.

Marquise desaba em Alagoinhas e deixa uma pessoa morta Reprodução

Confira nota do Corpo de Bombeiros



Bombeiros militares do 19° BBM, em Alagoinhas resgataram o corpo de uma vítima fatal após o desabamento de uma marquise no Centro de Alagoinhas na manhã desta quinta-feira (11). Os militares permanecem realizando buscas no local. Cinco pessoas ficaram presas no edifício e foram resgatadas pelos bombeiros. Os feridos foram levados para unidades de saúde por equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O local foi interditado por equipes da Defesa Civil de Alagoinhas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado.