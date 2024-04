MCO-UFBA realiza ações de prevenção e combate à dengue | A TARDE

A Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia (MCO-UFBA), está desenvolvendo ações de combate e prevenção à dengue. O trabalho está sendo realizado por equipes da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (Usost) e do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), ligado ao Setor de Gestão da Qualidade (STGQ). Ações educativas foram promovidas nos dias 25 e 26 do mês de março. Outras medidas com foco no combate ao mosquito Aedes aegypti serão realizadas.

Durante as visitas aos setores foram distribuídos panfletos e informações sobre as características da doença e as medidas preventivas necessárias. O objetivo foi ampliar o conhecimento de colaboradores e capacitar para melhoria da qualidade de vida, além de estimular a prevenção de doenças por meio de atividades educativas.

Leia mais

>> Vacinação contra a dengue é ampliada

Também para contribuir com a mobilização contra a dengue, a Unidade de Serviços Gerais (USG), conta com a equipe de vigilantes da Maternidade fazendo ronda a cada duas horas, no pátio, estacionamento e área verde externa. A equipe observa possíveis vazamentos de água e materiais que possam acumular água e informam à higienização para que seja feito o recolhimento do material, ou, em caso de reparo na estrutura, comunicam à USG que acionará o Setor de Infraestrutura.

"Foi uma forma de aproveitar o deslocamento, a mão de obra e a periodicidade das rondas de vigilantes para somar esforços na prevenção da propagação da dengue ", disse o chefe da USG, Sandro Luís Pinto.

A chefe do Setor de Gestão da Qualidade, Lorena Pastor Ramos, destacou que diante do alerta epidemiológico emitido pela Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) e pelo Ministério da Saúde (MS) sobre aumento do número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, foi necessária a coordenação de um movimento nacional de combate a esse vetor.

“Enquanto maternidade, também estamos atentas para redução da transmissão vertical da dengue e de uma outra arbovirose: o Zika Vírus, que em 2016, foi dos principais causadores da Síndrome Congênita do Zika Vírus (popularmente conhecida como microcefalia), acometendo diversos bebês. Por isso, a campanha também orientou as gestantes para o uso do repelente indicado por profissional do pré-natal”, finalizou a chefe do STGQ.