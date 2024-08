Médica usou Salvador como porta de adoção ilegal antes de roubar bebê

- Foto: Montagem Portal MASSA!//Reprodução/Vídeo

Cláudia Soares Ferreira, médica conhecida por tentar sequestrar uma recém-nascida em Minas Gerais, escolheu Salvador para tentar a sorte anteriormente. Antes do ato em um hospital na cidade de Uberlândia, ela tentou a adoção ilegal de uma criança. Foi o que apontou a Polícia Civil de Goiás (PC-GO).

Segundo o delegado Anderson Pelágio, Cláudia desembarcou na capital baiana no primeiro semestre deste ano. "(Ela) Tentou captar algum recém-nascido de pessoas pobres, vulneráveis, que de alguma forma quisessem ali a realização de adoção ilegal, a famosa adoção à brasileira", afirmou, de acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles.

Como não teve sucesso, no dia 23 de julho, a profissional sequestrou o bebê de um casal em Uberlândia. Por esse fato, ela foi indiciada por falsidade ideológica e tráfico de pessoas, por ter acolhido, "mediante fraude".

Relembre o caso

Cláudia Soares Alves é médica neurologista | Foto: Arquivo Pessoal

A menina foi raptada em 23 de julho, no Hospital das Clínicas de Uberlândia, em Minas Gerais, e encontrada no dia seguinte em Itumbiara, em Goiás. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 135 quilômetros.



No boletim de ocorrência, constou que que Cláudia se passou por pediatra para acessar o quarto onde estava a família da bebê. Ela teria afirmado que levaria a criança a um quarto ao lado para ajudar na amamentação.



Diante da demora, o pai da menina perguntou a uma enfermeira onde estava sua filha. A funcionária teria dito que nenhuma médica ou enfermeira da unidade teria pegado a criança, gerando o alerta de desaparecimento.



A suspeita foi presa por volta das 10h50 de 24 de julho e estava com a bebê. A polícia informou que encontrou roupinhas da criança, sapatos e duas bolsas no carro da médica. A menina foi entregue de volta à família.