Menina de 1 ano morre ao tomar choque em fio de ventilador na Bahia

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Uma menina de um ano e três meses morreu após sofrer uma descarga elétrica em um ventilador dentro de casa, na tarde do último domingo, 3. O caso ocorreu no bairro Ouro Verde, em Santa Cruz Cabrália, município do extremo sul da Bahia.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil disse que a vítima foi identificada como Ana Sol das Neves Santos.

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Causa do acidente

Segundo os relatos, o fio do equipamento estava danificado com uma parte de cobre exposta. O caso foi registrado pelas autoridades como morte acidental por eletroplessão.

Os pais da criança informaram que houve uma queda de energia na residência e, ao procurarem pela filha, a encontraram caída ao lado do ventilador. A menina foi socorrida para um hospital da região, mas já chegou na unidade de saúde sem vida.

Posteriormente, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação para esclarecimento das circunstâncias.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/Santa Cruz Cabrália).

