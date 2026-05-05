TRAGÉDIA
Menina de 1 ano morre ao tomar choque em fio de ventilador na Bahia
Cabo estava danificado com uma parte de cobre exposta
Uma menina de um ano e três meses morreu após sofrer uma descarga elétrica em um ventilador dentro de casa, na tarde do último domingo, 3. O caso ocorreu no bairro Ouro Verde, em Santa Cruz Cabrália, município do extremo sul da Bahia.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil disse que a vítima foi identificada como Ana Sol das Neves Santos.
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Causa do acidente
Segundo os relatos, o fio do equipamento estava danificado com uma parte de cobre exposta. O caso foi registrado pelas autoridades como morte acidental por eletroplessão.
Os pais da criança informaram que houve uma queda de energia na residência e, ao procurarem pela filha, a encontraram caída ao lado do ventilador. A menina foi socorrida para um hospital da região, mas já chegou na unidade de saúde sem vida.
Posteriormente, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação para esclarecimento das circunstâncias.
O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/Santa Cruz Cabrália).
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