Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Menina de 1 ano morre ao tomar choque em fio de ventilador na Bahia

Cabo estava danificado com uma parte de cobre exposta

Luiza Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Reprodução/Canva/Ilustração

Uma menina de um ano e três meses morreu após sofrer uma descarga elétrica em um ventilador dentro de casa, na tarde do último domingo, 3. O caso ocorreu no bairro Ouro Verde, em Santa Cruz Cabrália, município do extremo sul da Bahia.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil disse que a vítima foi identificada como Ana Sol das Neves Santos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Violência doméstica asfixia vida profissional de mulheres na Bahia; entenda
Bahia pode proibir decisões feitas por IA em órgãos públicos
Incra tem prazo de um ano para regularizar terras quilombolas na Bahia

Causa do acidente

Segundo os relatos, o fio do equipamento estava danificado com uma parte de cobre exposta. O caso foi registrado pelas autoridades como morte acidental por eletroplessão.

Os pais da criança informaram que houve uma queda de energia na residência e, ao procurarem pela filha, a encontraram caída ao lado do ventilador. A menina foi socorrida para um hospital da região, mas já chegou na unidade de saúde sem vida.

Posteriormente, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação para esclarecimento das circunstâncias.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/Santa Cruz Cabrália).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Choque ventilador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa
Play

Prejuízo de R$ 45 milhões: 300 mil pés de maconha são erradicados na Bahia

Ilustrativa
Play

Kiss & Fly: contra cobrança, deputado entrega requerimento ao presidente da Anac

Ilustrativa
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Ilustrativa
Play

VÍDEO: Carreta com soja tomba e interdita importante rodovia baiana

x