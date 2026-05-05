Incra tem prazo de um ano para regularizar terras quilombolas na Bahia

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária terá o prazo de 12 meses para finalizar o processo de regularização fundiária de terras de três comunidades quilombolas no interior da Bahia. A decisão é da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve sentença anterior e fixou multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento.

A ação foi movida pelo Ministério Público Federal após a demora do órgão federal em concluir o procedimento administrativo iniciado em 2008. O processo trata do reconhecimento e titulação das terras das comunidades de Ribeirão do Paneleiro, Batalha e Lagoa do Arroz.

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Relator do caso, o desembargador federal Newton Ramos apontou omissão do poder público, destacando que não basta a abertura do processo administrativo, é dever da administração concluí-lo em prazo razoável. A decisão mantém entendimento já firmado pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista.

O magistrado também rejeitou a justificativa apresentada pelo INCRA, que alegou dificuldades administrativas para a demora. Segundo ele, esse tipo de argumento não pode servir para interromper por tempo indeterminado um procedimento que envolve direitos fundamentais.

“A reserva do possível deve ser compatibilizada com a garantia do mínimo existencial”, afirmou no voto, acrescentando que não é admissível invocar limitações administrativas para impedir o exercício de direitos ligados à dignidade humana e à identidade cultural de povos tradicionais.

Por unanimidade, o colegiado considerou o prazo de um ano e a multa estabelecida como medidas razoáveis e proporcionais diante do caso.