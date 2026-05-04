"MÃES EM AÇÃO"
Defensoria fará mutirão com serviços de pensão alimentícia para mães em Salvador
De acordo com a DPE-BA, a ação busca acolher, principalmente, mães solo em situação de vulnerabilidade
A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) vai promover, em Salvador, uma ação voltada ao atendimento jurídico e à oferta de serviços de cidadania para mães. A iniciativa, chamada “Mães em Ação”, está marcada para sexta-feira, 8, na Arena Fonte Nova, das 9h às 15h.
O mutirão tem como foco orientar mulheres sobre questões relacionadas à pensão alimentícia, considerada fundamental para assegurar o sustento e o bem-estar de crianças e adolescentes.
Como participar?
Para participar, é necessário apresentar documentos básicos, como:
- RG;
- CPF;
- comprovante de residência;
- certidão de nascimento dos filhos.
No caso de demandas envolvendo pensão alimentícia, a Defensoria orienta que as participantes levem também dados da outra parte, a exemplo de nome completo, endereço e local de trabalho, quando disponíveis.
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A ação
De acordo com a DPE-BA, a ação busca acolher, principalmente, mães solo em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte jurídico para facilitar o acesso a direitos e a resolução de pendências legais.
A instituição informou ainda que o projeto será levado a outros municípios baianos. A programação completa pode ser consultada no site oficial da Defensoria Pública.
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