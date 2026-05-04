Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"MÃES EM AÇÃO"

Defensoria fará mutirão com serviços de pensão alimentícia para mães em Salvador

De acordo com a DPE-BA, a ação busca acolher, principalmente, mães solo em situação de vulnerabilidade

Leilane Teixeira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) - Foto: Divulgação| DPE-BA

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) vai promover, em Salvador, uma ação voltada ao atendimento jurídico e à oferta de serviços de cidadania para mães. A iniciativa, chamada “Mães em Ação”, está marcada para sexta-feira, 8, na Arena Fonte Nova, das 9h às 15h.

O mutirão tem como foco orientar mulheres sobre questões relacionadas à pensão alimentícia, considerada fundamental para assegurar o sustento e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como participar?

Para participar, é necessário apresentar documentos básicos, como:

  • RG;
  • CPF;
  • comprovante de residência;
  • certidão de nascimento dos filhos.

No caso de demandas envolvendo pensão alimentícia, a Defensoria orienta que as participantes levem também dados da outra parte, a exemplo de nome completo, endereço e local de trabalho, quando disponíveis.

Leia Também:

Mulher trans denuncia agressão e transfobia dentro de condomínio em Salvador
Salvador pode travar: ônibus vão circular em faixa única nesta terça-feira, 5
Salvador será sede de encontro nacional de combate ao crime organizado

A ação

De acordo com a DPE-BA, a ação busca acolher, principalmente, mães solo em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte jurídico para facilitar o acesso a direitos e a resolução de pendências legais.

A instituição informou ainda que o projeto será levado a outros municípios baianos. A programação completa pode ser consultada no site oficial da Defensoria Pública.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Defensoria Pública mães Pensão alimentícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Play

Prejuízo de R$ 45 milhões: 300 mil pés de maconha são erradicados na Bahia

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Play

Kiss & Fly: contra cobrança, deputado entrega requerimento ao presidente da Anac

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Play

VÍDEO: Carreta com soja tomba e interdita importante rodovia baiana

x