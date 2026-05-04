Salvador pode travar: ônibus vão circular em faixa única nesta terça-feira, 5

Em meio à mobilização da Campanha Salarial 2026, o Sindicato dos Rodoviários fará mais uma ação que pode impactar diretamente a vida do trabalhador soteropolitano nesta terça-feira, 5: a operação intitulada “todos os ônibus pela faixa da direita”.

Segundo o sindicato, a mobilização foi aprovada na última assembleia e consiste em colocar os ônibus circulando pela faixa da direita e realizando parada em todos os pontos ao longo dos itinerários, com o objetivo de dialogar com a sociedade sobre as reivindicações da categoria e dar visibilidade ao atual momento das negociações.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao Portal A TARDE, o diretor do sindicato, Fábio Primo, informou que a previsão é que a ação comece às 6h, nos principais pontos da cidade, e não tem horário para finalizar.

“Estamos pressionando para que haja uma resolução na nossa campanha salarial. A ação vai acontecer em toda a cidade, e nós, da diretoria, estaremos nos principais pontos. Vamos começar às 6h, que é quando começa a movimentação, e não teremos hora para encerrar. Essa é uma forma de causar impacto e sermos ouvidos”, disse à reportagem.

Pontos afetados

Segundo Fábio, a mobilização ocorrerá em toda a cidade. No entanto, o sindicato estará presente nas principais vias:

Avenida Luís Viana Filho (Paralela)

Dique do Tororó

Avenida Silveira Martins

Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana)

Rodadas de negociação

Até o momento, foram realizadas quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem que houvesse qualquer sinalização mínima de avanço ou abertura de diálogo em relação às principais pautas dos trabalhadores. Entre as reivindicações estão:

Reajuste salarial com 5% acima da inflação do período;

Aumento diferenciado no valor do ticket alimentação;

Redução da jornada de trabalho para 6 horas;

Implementação de uma carta horária mais digna, especialmente para os trabalhadores que enfrentam longas jornadas ao volante e no sistema de cobrança, com maior impacto nos finais de semana.

A categoria reforça que a iniciativa será realizada “com responsabilidade e respeito à população, motivo pelo qual a imprensa está sendo comunicada previamente, garantindo transparência e previsibilidade”.

Mobilização

A mobilização faz parte da Campanha Salarial dos Rodoviários Urbanos de Salvador, que segue em curso e busca destravar as negociações, pressionando para que os empresários retomem o diálogo e voltem à mesa com disposição real para negociar.

“Destacamos que este é um momento decisivo para avançar nas conquistas e assegurar melhores condições de trabalho para os trabalhadores que, diariamente, garantem o funcionamento do transporte público da capital baiana.”

Em meio à campanha, o sindicato já está reduzindo as horas extras aos finais de semana e atrasou a saída dos ônibus na última quinta-feira, 30 de abril.