Imposto de Renda: universidade oferece orientação gratuita para declaração

O Centro Universitário Estácio Salvador realiza, entre os dias 4 e 25 de maio, uma ação gratuita de orientação para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. A iniciativa é aberta ao público e busca ajudar contribuintes a preencher corretamente o documento, evitando erros e problemas com a Receita Federal.

Os atendimentos acontecem na Sala LPG (Laboratório de Práticas de Gestão), no térreo da instituição, sempre às segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h, e também às terças, quintas e sextas, das 17h às 21h.

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Durante o período, os participantes poderão tirar dúvidas, receber orientações práticas e entender melhor as exigências e atualizações do processo de declaração.

Documentação necessária

Para participar, é necessário ter uma conta ativa no portal Gov.br, essencial para acessar os serviços da Receita Federal. Os interessados devem levar documentos como RG, CPF e título de eleitor, além de dados dos dependentes, comprovantes de rendimentos, informes bancários, documentos de bens (como imóveis e veículos), recibos de despesas dedutíveis, como saúde e educação, informações sobre receitas de aluguel e a declaração do ano anterior.

A atividade será conduzida pelos professores de Contabilidade Denilson Costa e Roberto Souza, que irão auxiliar desde casos mais simples até situações mais complexas, como inclusão de dependentes, rendimentos variáveis e deduções legais.

Segundo o professor Roberto Souza, a iniciativa cumpre um papel importante na educação financeira e na cidadania.

“Nosso objetivo é descomplicar o Imposto de Renda para a população, oferecendo orientação segura e acessível. Muitas pessoas ainda têm receio ou dúvidas na hora de declarar, e esse atendimento é uma oportunidade de fazer tudo corretamente, evitando problemas futuros e promovendo mais consciência fiscal”.