TRE alerta: faltam dois dias para fechamento do cadastro eleitoral

Prazo para regularização do título de eleitor se encerra na próxima quarta-feira, 6. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os eleitores da Bahia têm a próxima quarta-feira, 6, para regularizar o cadastro eleitoral e ficar em dia com a Justiça Eleitoral para poder votar nas Eleições Gerais 2026. Para atender à demanda, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) ampliou o horário de atendimento.

Em Salvador, o funcionamento é das 8h às 18h, nos cartórios eleitorais e na Central de Atendimento ao Público (CAP). No interior do estado, nas CAPs e Cartórios, os trabalhos são realizados das 8h às 15h.

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Até o prazo final do fechamento do cadastro eleitoral, 6 de maio, eleitores poderão emitir a primeira via do título, regularizar a situação eleitoral, coletar a biometria, realizar a transferência de domicílio eleitoral, alterar o local de votação, revisar os dados cadastrais, dentre outros procedimentos eleitorais.

Após a data, o cadastro eleitoral será suspenso visando a organização do pleito de outubro, conforme estabelece aLei das Eleições.

Documentos necessários

No atendimento, o eleitor ou a eleitora deve ter em mãos o comprovante de residência atualizado e documento de identificação com foto (Registro Geral; Carteira Nacional de Habilitação do modelo novo; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Documento Nacional de Identificação ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e Conselho Federal de Medicina (CRM)). Homens que completam 19 anos no ano do alistamento precisam comprovar quitação militar.

Os serviços da Justiça Eleitoral também podem ser realizados de forma on-line, para quem já possui biometria cadastrada. Para esses(as) eleitores(as), o atendimento pode ser feito por meio do Autoatendimento Eleitoral disponível no portal doTRE-BA.

Impedimentos

Eleitoras e eleitores com o título cancelado, além de não poderem votar nas eleições, ficam sujeitos a outras restrições, como impedimento para emissão de passaporte, posse em cargo público e renovação de matrícula em instituições de ensino, entre outras sanções.

Dados

Os plantões realizados pelo regional baiano nos dias 25/4, 1º e 2/5 registraram 24.178 atendimentos. Nesses três dias de atendimento especial, cinco cidades tiveram destaque pelo número de procura por atendimento: Salvador: 3.657; Vitória da Conquista: 801; Feira de Santana: 657; Juazeiro: 370 e Camaçari: 357.