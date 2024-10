Menina morre após colocar cabeça para fora de ônibus e bater em poste

Acidente com adolescente em Chorrochó surpreendeu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma adolescente de 12 anos morreu depois que colocou a cabeça para fora do ônibus em que estava e bater em um poste, nesta sexta-feira, 20. O caso ocorreu na cidade de Chorrochó, no norte da Bahia, enquanto a jovem menina voltava da escola para casa.

A tragédia deixou a comunidade em que ela vivia em choque, segundo informações do site O Antagonista. Maria Aparecida era estudante do 6º ano do ensino fundamental no Colégio Municipal Senhor do Bonfim.

A Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte da adolescente. A Polícia Militar afirmou que ela recebeu socorro imediato, mas não sobreviveu aos ferimentos.

De acordo com a PM, Maria Aparecida teria se inclinado para fora da janela do ônibus após perceber algo fora do veículo. Na ocasião, o ônibus passava próximo a um poste de energia, que se chocou contra a cabeça da garota.

O motorista do ônibus prestou socorro à vítima e será ouvido na delegacia da cidade.