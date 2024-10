Acordo entre MP-BA e TRT5 busca melhor desempenho de atribuições

- Foto: Divulgação/MP-BA

Um acordo de cooperação técnica e assistência mútua foi firmado entre o Ministério Público do estado da Bahia (MP-BA) e o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5), com a finalidade de aprimorar, desenvolver e dar suporte a métodos de análises de dados e pesquisas, visando maior eficácia no desempenho da atribuições das duas entidades. O documento foi assinado na sexta-feira, 20, pelo procurador-geral de Justiça Pedro Maia e pelo presidente do TRT5, desembargador Jéferson Muricy, na sede do TRT5, em Nazaré.

“Sempre defendi o diálogo como forma de construir o caminho para o aperfeiçoamento das instituições”, disse o procurador-geral de Justiça Pedro Maia durante a solenidade. Ele destacou os benefícios da cooperação em um mundo cada vez mais conectado. "Este acordo representará ganhos diretos para a sociedade baiana ao contribuir para a eficiência dos procedimentos", declarou.



O presidente do TRT5, desembargador Jéferson Muricy, também enfatizou a importância do diálogo institucional. “É fundamental que as instituições públicas colaborem para alcançar maior eficiência em suas atividades. Este acordo fortalecerá nossa capacidade de desenvolver novas soluções tecnológicas e aprimorar a gestão de dados nos processos judiciais", falou o desembargador.



Também estiveram presentes o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPTBA) Maurício Brito; a juíza Andréa Presas e o juiz Murilo Oliveira, auxiliares da Presidência; o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Amatra-5), Leonardo Landulfe; e a vice-presidente da OAB-BA, Crhistianne Gurgel.