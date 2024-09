Operação do MPBA 'silencia' policiais presos em Batalhão

Operação foi deflagrada na manhã desta quarta - Foto: Reprodução | Google Maps

O Ministério Público do Estado da Bahia deflagrou na noite de quarta-feira, 28, no Batalhão de Choque em Lauro de Freitas, a ‘Operação Bastilha’ contra a comunicação ilegal de policiais presos na unidade. Segundo as apurações, os detentos estavam utilizando de aparelhos celulares para interferir em processos judiciais e dar continuidade a ações criminosas nas ruas. Foram apreendidos celulares, carregadores, fones de ouvido e um pendrive.

No Batalhão de Choque, estão custodiados policiais militares que cumprem prisão provisória ou definitiva. A operação faz parte de um esforço contínuo das instituições da área de segurança pública para conter o crime organizado dentro das prisões e proteger a integridade dos processos judiciais. Ela visa também reforçar as normas de segurança do local para evitar a entrada de objetos proibidos.



A operação foi deflagrada pelo MP, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) e do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), com o apoio da 6ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas.

A ação contou também com a participação da Corregedoria da Polícia Militar, e da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), por meio do Grupo Especial de Operações Prisionais (Geop), da Polícia Penal, da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (Cmep), da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional, além do Batalhão de Choque.