Mercado é reaberto em Juazeiro após requalificação

Tradicional entre os consumidores de Juazeiro e visitantes, o Mercado Municipal Joca de Souza Oliveira foi entregue ontem para 220 permissionários, em evento festivo que reuniu autoridades locais, feirantes e moradores da cidade.

Coordenado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), o projeto da requalificação contou com investimentos de mais de R$ 3 milhões entre recursos do governo estadual e de emenda parlamentar, conforme divulgado no evento.

O espaço, que há mais de 50 anos abriga o mercado, passou por uma modernização com construção de um novo prédio de dois pavimentos, o que permitiu a ampliação do número de feirantes e a melhoria dos serviços para os consumidores, que buscam, principalmente, generos alimentícios e demais produtos vindos da região.

Vale lembrar que a feira surgiu originalmente há mais de 100 anos na orla do São Francisco e mudou de localização através de diferentes gestões locais. Com o crescimento da cidade, na década de 1970 o mercado foi construido pelo então prefeito Joca Oliveira, representando na época grande impulso para o desenvolvimento desta região da cidade, no entorno do estádio Adauto Moraes.

“Esse é um momento muito importante para Juazeiro, com a devolução desse tradicional mercado totalmente modernizado aos permissionários e ao povo de Juazeiro”, afirmou a prefeita Suzana Ramos.

Para a gestora, a conclusão dos trabalhos e a entrega do mercado “consolidam um grande desejo da população, através de uma parceria com o governo do estado, pois esse mercado faz parte da história da cidade”, asseverou.

Diretor da Autarquia Municipal de Abastecimento (AMA), Britoaldo Bessa pontuou que a requalificação trouxe, além de melhoria no saneamento, benefícios à economia local. Ele citou ainda o incremento na qualidade de vida das famílias que vivem do comércio e de toda a população do município.

“Eu criei minha família trabalhando aqui. Hoje estou muito feliz. O nosso espaço ficou muito bonito. Está parecendo um shopping center”, disse animado o permissionário Paulo Marques. Ele trabalha há mais de 20 anos no mercado municipal e destacou que estava realizando a concretização de um sonho.

Segundo o vendedor de frutas Miguel Dias da Silva Neto, a estrutura ficou dentro das expectativas. “Estamos em festa. Agora esperamos a colaboração de todos para que se mantenha o nosso mercado organizado”, asseverou, sem esconder seu contentamento.

Para a professora Jamile Dourado, um dos destaques da feira é a área para a comercialização de temperos, verduras, frutas e carnes, com cortes especiais de bode e variedade de peixes. “Encontro em um só lugar tudo que preciso para preparar nossos pratos típicos da região”, disse animada.

Ela, que frequenta a feira desde criança, lembra de quando era levada pelos avós. “Eu adorava, porque sempre ganhava algum presente, como roupa e calçado”, relembrou, pontuando que no mercado também encontra outros artigos para o lar.