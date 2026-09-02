Modelo e ativista social: conheça jovem que foi eleita Miss Bahia 2027

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De Itabuna, no Sul da Bahia, a modelo, estudante de Direito e ativista social Ana Vitória Carvalho foi eleita Miss Bahia 2027. A final do concurso aconteceu no Teatro Cidade do Saber, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na segunda-feira, 31.

A jovem ganhou destaque na competição também pela atuação em pautas sociais e pela defesa da representatividade da mulher negra.

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Ana Vitória utiliza a visibilidade proporcionada pelos concursos de beleza para abordar questões relacionadas à inclusão e à valorização da população negra.

Em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, ela destacou a sua trajetória até se tornar a Miss Bahia 2027.

“Ainda estou tentando encontrar palavras para traduzir o que estou sentindo. Esse sonho começou muito antes da noite da final e foi construído em cada ensaio, cada entrevista, cada desafio e, principalmente, em cada pessoa que acreditou em mim”, iniciou.

Hoje, carrego a faixa de Miss Bahia 2027 com o coração cheio de gratidão e a certeza de que essa conquista é muito maior do que um título e que estou cumprindo meu propósito.

Do Sul da Bahia, a campeã destacou a sua trajetória até se tornar a Miss Bahia 2027 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ana afirmou que representar a Bahia é uma honra, “representar Itabuna, a minha história e tudo aquilo em que acredito é ainda mais especial”.

“Eu sonhei com o dia em que pudesse fazer a diferença no mundo e ser representatividade, hoje eu sei que estou cumprindo meu propósito de inspirar outras mulheres, crianças, jovens, especialmente pessoas negras, que através de mim poderão se enxergar”, complementou.

No final, ela agradeceu a todos que apoiaram e torceram por ela. “Vocês fazem parte da minha história e tornaram a minha trajetória ainda mais especial”, completou.

Com o título estadual, Ana Vitória vai representar a Bahia no Miss Brasil. A competição nacional está prevista para acontecer em janeiro de 2027, em Curitiba, no Paraná.