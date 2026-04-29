Montanhista morre após cair de uma altura de 80 metros durante escalada na Bahia

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Um montanhista de 40 anos morreu após sofrer uma queda de grande altura durante uma escalada no Morro da Ponta Aguda, localizado na zona rural de Itatim, na Bahia.

A vítima, Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, era natural de Belo Horizonte (MG) e praticava a atividade acompanhado da companheira no momento da queda. Informações iniciais apontam que ele despencou de aproximadamente 80 metros após um problema durante a subida.

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Investigação

Uma das hipóteses levantadas é de que o sistema de segurança utilizado na escalada tenha falhado, possivelmente com o desprendimento ou rompimento de cordas, embora a causa ainda esteja sendo investigada.

Corpo de Bombeiros militares do 16º BBM, com sede em Santo Antônio de Jesus, precisaram acessar uma área de difícil alcance. Policiais militares também foram acionados e auxiliaram na ocorrência.

O Morro da Ponta Aguda é conhecido por ser um dos principais pontos de escalada da Bahia, recebendo praticantes de várias partes do país.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial de Itatim. Segundo a Polícia Civil, não há indícios de crime. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba para a realização de exames.

Assossiação se pronunciou

A Associação de Escaladores de Itatim (AEI) manifestou pesar pela morte e informou que presta apoio à companheira da vítima. Em publicação nas redes sociais, a entidade compartilhou um relato atribuído a ela, descrevendo o momento do acidente.