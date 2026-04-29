Vai viajar no 1º de maio? Saiba como evitar filas nas rodovias baianas

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As concessionárias que administram as principais rodovias de acesso a Salvador e ao Litoral Norte preveem um aumento significativo no tráfego a partir desta quinta-feira, 30.

Ao todo, estima-se que mais de 470 mil veículos circulem pelos sistemas BA-093 (Bahia Norte) e BA-099 (Estrada do Coco/Linha Verde) até a próxima segunda-feira, 4, impulsionados pelo feriado prolongado de 1º de maio.

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Fluxo intenso na BA-099 exige planejamento dos motoristas

A movimentação na BA-099 deve superar os 135 mil veículos. De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), os momentos de maior retenção devem ocorrer na tarde de quinta-feira, 30, com a saída de 33 mil veículos, e no domingo, 3, durante o retorno do feriado.

Para evitar congestionamentos, a orientação é que os motoristas utilizem a rodovia em horários alternativos.

Na quinta-feira, os intervalos recomendados são até as 10h ou após as 21h. Já no domingo, o fluxo deve ser mais ameno para quem pegar a estrada antes das 10h ou após as 20h.

Sistema BA-093 terá maior volume de tráfego

O Sistema BA-093, que conecta a capital ao Polo Industrial e ao interior do estado, deve registrar a passagem de 342 mil veículos.

O pico de tráfego é esperado para a segunda-feira, 4, com cerca de 88 mil veículos realizando o trajeto de volta. Nesse dia, o ideal é que a viagem seja feita até as 7h ou após as 11h.

As rodovias Via Parafuso (BA-535) e CIA-Aeroporto (BA-526) devem concentrar sozinhas cerca de 212 mil veículos ao longo de todo o período festivo.

Tecnologia no pedágio e suporte aos usuários

Para dar agilidade ao tráfego e reduzir filas nas praças de pedágio, as concessionárias reforçaram a atuação de "papa-filas" e estão incentivando o uso de meios de pagamento digitais.

A principal novidade é o PedágioPay, sistema que permite o pagamento via aplicativo, eliminando a necessidade de dinheiro em espécie ou cartões físicos nas cabines manuais.

Além da tecnologia, as operadoras mantêm equipes de atendimento médico-hospitalar e mecânico de prontidão 24 horas. Serviços gratuitos como guinchos e carros-pipa podem ser acionados pelos números 0800 600 0093 (Bahia Norte) e 0800 071 3233 (CLN).