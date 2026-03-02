Moradora atravessa rio em retroescavadeira para ir a hospital na Bahia

Rio que corta o povoado transbordou - Foto: Reprodução

Uma moradora do povoado de Poço de Fora, na zona rural de Curaçá, no norte da Bahia, precisou usar uma retroescavadeira para atravessar um rio durante as fortes chuvas que atingiram a região no sábado, 28. Ela precisava chegar a Juazeiro, a cerca de 94 quilômetros, para realizar uma sessão de hemodiálise.

O rio que corta o povoado transbordou, deixando moradores ilhados. A travessia foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais. No fim de semana, mais de 5 mil raios também foram contabilizados no município. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados. Nesta segunda-feira, 2, o acesso à localidade foi restabelecido, mas ainda apresenta dificuldades.

As fortes chuvas atingiram várias cidades da Bahia

Em Vitória da Conquista, quase 100 mm foram registrados em quatro dias, causando a abertura de uma cratera e transtornos no trânsito.

Em Teixeira de Freitas, o rio Alcobaça transbordou após subir cinco metros, deixando desalojados. Medeiros Neto teve mais de 3 mil pessoas afetadas e 120 desabrigadas.

Em Barra, 136 moradores saíram de casa por risco de alagamentos, e o município decretou emergência. Já em Santa Maria da Vitória, houve alagamentos, mas sem feridos.

Veja vídeo: