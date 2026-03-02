Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TEMPORAL

Moradora atravessa rio em retroescavadeira para ir a hospital na Bahia

Moradora de Curaçá precisava realizar uma sessão de hemodiálise

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/03/2026 - 11:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rio que corta o povoado transbordou
Rio que corta o povoado transbordou -

    Uma moradora do povoado de Poço de Fora, na zona rural de Curaçá, no norte da Bahia, precisou usar uma retroescavadeira para atravessar um rio durante as fortes chuvas que atingiram a região no sábado, 28. Ela precisava chegar a Juazeiro, a cerca de 94 quilômetros, para realizar uma sessão de hemodiálise.

      O rio que corta o povoado transbordou, deixando moradores ilhados. A travessia foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais. No fim de semana, mais de 5 mil raios também foram contabilizados no município. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados. Nesta segunda-feira, 2, o acesso à localidade foi restabelecido, mas ainda apresenta dificuldades.

      Tudo sobre Bahia em primeira mão!
      Entre no canal do WhatsApp.

      As fortes chuvas atingiram várias cidades da Bahia

      • Em Vitória da Conquista, quase 100 mm foram registrados em quatro dias, causando a abertura de uma cratera e transtornos no trânsito.
      • Em Teixeira de Freitas, o rio Alcobaça transbordou após subir cinco metros, deixando desalojados. Medeiros Neto teve mais de 3 mil pessoas afetadas e 120 desabrigadas.

      Leia Também:

      Prefeitura é obrigada a contratar segurança certificada pela PF
      Ciclones e corredor de umidade podem provocar chuvas intensas na Bahia
      Instituto abre inscrições para pré-vestibular gratuito na Bahia
      • Em Barra, 136 moradores saíram de casa por risco de alagamentos, e o município decretou emergência. Já em Santa Maria da Vitória, houve alagamentos, mas sem feridos.

      Veja vídeo:

      Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

      Participe também do nosso canal no WhatsApp.

      Compartilhe essa notícia com seus amigos

      Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

      Tags:

      alagamentos Chuva hospital Retroescavadeira

      Siga nossas redes

      Icone Whatsapp

      Whatsapp
      Icone facebook

      Facebook
      Icone instagram

      Instagram
      Icone twitter

      X

      Icone bluesky

      Bluesky
      Icone youtube

      Youtube
      Icone tiktok

      TikTok
      Icone kwai

      Kwai

      Ver todas

      Siga nossas redes

      Icone Whatsapp

      Whatsapp
      Icone facebook

      Facebook
      Icone instagram

      Instagram
      Icone twitter

      X

      Icone bluesky

      Bluesky
      Icone youtube

      Youtube
      Icone tiktok

      TikTok
      Icone kwai

      Kwai

      Publicações Relacionadas

      A tarde play
      Rio que corta o povoado transbordou
      Play

      Moradora atravessa rio em retroescavadeira para ir a hospital na Bahia

      Rio que corta o povoado transbordou
      Play

      Vídeo: Três ônibus da Cidade Sol são destruídos pelo fogo na Bahia

      Rio que corta o povoado transbordou
      Play

      Alerta vermelho: Valença e Ituberá registram fortes chuvas e alagamentos

      Rio que corta o povoado transbordou
      Play

      Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

      x