Morre 5ª vítima de acidente entre carro e ônibus com inscritos do Enem

Morreu nesta quinta-feira, 14, a quinta vítima da batida entre um carro e um ônibus escolar que transportava participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O acidente aconteceu na noite de domingo, 10 na BA-144, em trecho que liga Morro do Chapéu a Bonito, na região da Chapada Diamantina.

Luan Oliveira estava internado no Hospital de Irecê desde o dia do acidente. Ele teve o braço quebrado, sofreu um corte na barriga e chegou a fazer uma cirurgia na terça-feira, 12.

A vítima era irmão de Tarcísio Oliveira de Jesus, de 31 anos, condutor e motorista da Assistência Social do município de Bonito. O corpo de Luan Oliveira será sepultado no final da tarde desta quinta, no Cemitério de Morro do Chapéu.

As circunstâncias da batida ainda são investigadas pela Polícia Civil. De acordo com a instituição, o motorista do coletivo fugiu do local após a ocorrência, que deixou ainda outras quatro pessoas feridas.

Todas as vítimas que morreram — uma delas grávida de sete meses — estavam dentro do carro de passeio. A parte frontal de veículo ficou totalmente destruída com o impacto da batida.