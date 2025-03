Morre, aos 72 anos, antropólogo Antônio Jorge Victor Santos

Jorge Victor Santos (Godi) morreu aos 72 anos - Foto: Divulgação

O professor, antropólogo e ator, Antônio Jorge Victor Santos, conhecido como Godi, morreu neste sábado, 14, aos 72 anos.

Personalidade de grande influência na cultura negra, Godi era ensaísta, pesquisador da temática, artista, ator, diretor e produtor de espetáculos de teatro, dança e música. É autor de importantes ensaios e artigos sobre o surgimento dos blocos de índio e blocos afro no carnaval de Salvador, como o Apaches do Tororó, um dos mais importantes blocos com inspiração afro-indígena do carnaval baiano, do qual foi criador das fantasias.

Estudou na Escola de Belas Artes da UFBA, com formação para atuar como ator e diretor teatral. Godi era mestre em Ciências Sociais e em Comunicação e Culturas Contemporâneas, além professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Em 1976 criou o Grupo de Teatro Palmares Iñaron – Teatro, Raça e Posição, determinante na constituição do Movimento Negro na Bahia. O grupo pautava questões étnicas, sociais e culturais, fomentando reflexões sobre a construção de uma identidade étnica e social num contexto pós-ditadura.

A Fundação Cultural do Estado emitiu nota de pesar, lamentando a morte de Godi.

"A cultura baiana perde um grande nome, uma inestimável fonte de conhecimento e um dos maiores pensadores da cultura negra na Bahia e no Brasil. Neste momento estendemos nossa solidariedade a familiares e amigos".