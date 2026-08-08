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Morre desembargador aposentado Paulo Furtado, ex-presidente do TJ-BA

Academia de Letras Jurídicas da Bahia decretou luto oficial por uma semana

Victoria Isabel
Por
Paulo Roberto Bastos Furtado
Paulo Roberto Bastos Furtado - Foto: Reprodução

Morreu, aos 82 anos, o desembargadoraposentado Paulo Roberto Bastos Furtado, primeiro titular da cadeira nº 37 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. O falecimento foi comunicado pela instituição neste sábado, 8, que decretou luto oficial por uma semana.

Paulo Furtado era formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador, onde se graduou em 1968 e também fez pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior. Pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), obteve o título de mestre em Direito em 1980.

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Na carreira pública, foi desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e presidiu a Corte no biênio de 1992 a 1994. Antes disso, ocupou a chefia da Casa Civil do Governo da Bahia entre 1979 e 1982.

Em 1977, Paulo Furtado também exerceu o cargo de chefe de gabinete da Secretaria da Justiça da Bahia.

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Em nota de pesar, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia destacou a trajetória do jurista e manifestou condolências aos familiares.

“Com profundo pesar, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia registra o falecimento do Confrade PAULO ROBERTO BASTOS FURTADO e decreta luto oficial por 1 semana”, informou a instituição em nota é assinada pelo presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, Ricardo Maurício Freire Soares.

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falecimento luto tj-ba

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