Francisco Netto deixa TCM-BA e abre caminho para Adolfo Menezes

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O conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto encerra, neste domingo, 9, aos 75 anos, sua trajetória de 27 anos no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). A aposentadoria compulsória abre espaço para a chegada do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), indicado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para ocupar a vaga.

A última sessão plenária de Francisco Netto antes da aposentadoria ocorreu na quinta-feira, 6. Ele não participou da reunião porque cumpriu um compromisso em Brasília, onde entregou pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o livreto com os registros e discursos da sessão em que recebeu a comenda “Deputado Luís Eduardo Magalhães”, concedida pelo TCM-BA em março.

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Na sessão, o atual vice-presidente do tribunal, conselheiro Nelson Pellegrino, apresentou uma proposta para que Francisco Netto seja homenageado em uma sessão especial nos próximos dias. Pellegrino será o responsável por assumir a presidência da Corte de Contas.

27 anos no Tribunal de Contas

Ao longo de sua passagem pelo TCM-BA, Francisco Netto foi eleito oito vezes presidente da instituição, acumulando 15 anos no comando da Corte. Em mensagem lida por Pellegrino durante a sessão, o conselheiro afirmou deixar o tribunal com a sensação de dever cumprido e agradeceu a servidores, conselheiros e integrantes do Ministério Público de Contas.

“Deixo esta Casa com a tranquilidade de quem tem a consciência do dever cumprido e com o coração repleto de gratidão pela amizade, pela lealdade e pelo espírito de colaboração que sempre encontrei entre seus membros e servidores”, afirmou.

No texto, Netto também destacou que sua passagem pelo TCM-BA representa uma parcela significativa de sua vida pública. São quase 50 anos de atuação no serviço público, sendo mais da metade desse período como integrante do corpo deliberativo da Corte.

Adolfo Menezes foi escolhido pela Alba

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) foi aprovado pelo plenário da Alba para ocupar a vaga no TCM-BA. Candidato único ao posto, ele recebeu 51 votos favoráveis entre os 53 deputados que participaram da votação, realizada em 26 de maio.

Menezes teve ainda um voto contrário e uma abstenção. Outros três parlamentares — Neusa Cadore (PT), Felipe Duarte (Avante) e Jusmari Oliveira (PSD) — participaram de forma simbólica, mas os votos não foram contabilizados.

Apesar da aprovação na Assembleia, Adolfo Menezes indicou que só deve assumir a cadeira no TCM-BA após as eleições. Sua esposa, Denise Menezes (PSD), é candidata a deputada estadual.