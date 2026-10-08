ALPHAVILLE 2
Morre macaco que invadiu casa de luxo, tomou cachaça e feriu policial
Animal acessou quarto de bebê, feriu policial durante captura e virou alvo de apuração policial
Um macaco-prego que escapou de uma residência no condomínio Alphaville, em Salvador, mobilizou forças de segurança e órgãos ambientais após invadir imóveis de alto padrão.
O animal circulou livremente pela região e provocou uma série de ocorrências que exigiram intervenção especializada.
Invasões e riscos aos moradores
Durante o período em que permaneceu solto, o primata invadiu diversas residências. Entre os episódios de maior gravidade, o animal entrou em duas ocasiões no quarto de um bebê recém-nascido e feriu três pessoas, incluindo um policial militar que integrou a equipe de resgate.
Comportamento e ingestão de substâncias
Relatos indicam que o animal apresentou comportamento extremamente agitado durante as fugas. Informações apontam que o macaco ingeriu bebida alcoólica e medicamentos enquanto estava fora do controle do tutor.
Resgate e encaminhamento ao Cetas
A operação de captura durou horas e envolveu uma força-tarefa da Polícia Militar. Após ser contido, o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passou por avaliações de veterinários e biólogos.
Investigação sobre a guarda do animal
A Polícia Civil abriu procedimentos para apurar as circunstâncias do caso e as condições de manutenção do animal em cativeiro. As autoridades analisam a responsabilidade do tutor em relação à guarda e às ocorrências registradas no condomínio.
Tutor se manifesta
O ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB), tutor no animal, anunciou em uma rede social, nesta quinta-feira, 8, a morte do macaco-prego, chamado de Alcebíades.
"Ele saiu daqui saudável e foi levado pela polícia depois de entrar na casa de vizinhos do Alphaville 2. Agora meu filho está morto, e eu exijo uma perícia séria e independente", escreveu.