Morre macaco que invadiu casa de luxo, tomou cachaça e feriu policial

Siga o A TARDE no Google

Um macaco-prego que escapou de uma residência no condomínio Alphaville, em Salvador, mobilizou forças de segurança e órgãos ambientais após invadir imóveis de alto padrão.

O animal circulou livremente pela região e provocou uma série de ocorrências que exigiram intervenção especializada.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Invasões e riscos aos moradores

Durante o período em que permaneceu solto, o primata invadiu diversas residências. Entre os episódios de maior gravidade, o animal entrou em duas ocasiões no quarto de um bebê recém-nascido e feriu três pessoas, incluindo um policial militar que integrou a equipe de resgate.

Comportamento e ingestão de substâncias

Relatos indicam que o animal apresentou comportamento extremamente agitado durante as fugas. Informações apontam que o macaco ingeriu bebida alcoólica e medicamentos enquanto estava fora do controle do tutor.

Resgate e encaminhamento ao Cetas

A operação de captura durou horas e envolveu uma força-tarefa da Polícia Militar. Após ser contido, o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passou por avaliações de veterinários e biólogos.

Investigação sobre a guarda do animal

A Polícia Civil abriu procedimentos para apurar as circunstâncias do caso e as condições de manutenção do animal em cativeiro. As autoridades analisam a responsabilidade do tutor em relação à guarda e às ocorrências registradas no condomínio.

Tutor se manifesta

O ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB), tutor no animal, anunciou em uma rede social, nesta quinta-feira, 8, a morte do macaco-prego, chamado de Alcebíades.

"Ele saiu daqui saudável e foi levado pela polícia depois de entrar na casa de vizinhos do Alphaville 2. Agora meu filho está morto, e eu exijo uma perícia séria e independente", escreveu.