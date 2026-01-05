Menu
LUTO NA COMUNICAÇÃO

Morre Marcelo Carvalho, ícone do rádio baiano

Locutor sofreu um Acidente Vascular Cerebral

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/01/2026 - 8:19 h
O radialista Marcelo Carvalho morreu, em Salvador, devido a complicações após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O profissional vinha enfrentando problemas de saúde e estava internado.

Marcelo ficou marcado pela trajetória profissional no radiojornalismo e no esporte, sendo além de locutor, mestre de cerimônia, além de exercer funções estratégicas, como produtor-executivo e gerente de programação, formando equipes e criando conteúdos, fortalecendo as emissoras por onde passou.

Ele contribuiu com diversas emissoras da capital e interior baiano, acumulando passagens pela Rádio 91 FM Ltda, Rádio Sauipe FM, Rádio Sociedade de Feira de Santana, Rádio Sociedade News FM, Baiana FM 89,3, Itapoan FM, Tudo FM, Rádio Transamérica, Itaparica FM, Rádio Cultura da Bahia, Rádio Sociedade da Bahia, Rádio 96 FM Aratu, Rádio Jornal Cidade, Rádio Itaparica FM 91.3, Fundação Santo Antônio, Rádio Emissora de Alagoinhas e Salvador FM, onde atuou nos últimos anos de vida.

Não há informações sobre o sepultamento.

Luto no jornalismo baiano

Além de Marcelo, a comunicação baiana teve outra perda neste domingo, 4. A jornalista Isabela Rocha Lemos morreu, aos 42 anos. Ela era editora-chefe da TV da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e morreu vítima de um choque séptico e uma parada cardíaca.

Ela estava internada desde o dia 13 de dezembro no Hospital Tereza de Lisieux, em Salvador, também decorrente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela deixa o marido e uma filha de nove anos.

