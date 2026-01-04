Jornalista registra B.O após IA do X criar uma foto dela de biquíni

Grok é a inteligência artificial do X (antigo Twitter), comprado por bilionário Elon Musk em 2022 - Foto: Lionel Bonaventure | AFP

A jornalista Julie Yukari, de 31 anos, moradora do Rio de Janeiro, registrou um boletim de ocorrência na última sexta-feira, 2, após uma foto publicada por ela no X (antigo Twitter) ser editada com a IA da plataforma, o Grok, para que ela aparecesse de biquíni na imagem.

A foto original mostrava a jornalista ao lado da gata enquanto celebrava o Ano-Novo, imagem que foi alterada após pedidos de usuários na plataforma.

"Quando fui descendo o post, tinha uma pessoa pedindo para o Grok colocar um biquíni em mim. Eu tinha bloqueado o Grok e nem pensei que ele pudesse fazer isso. Depois, quando vi várias pessoas tendo as imagens delas editadas, desbloqueei a IA e vi que também estavam editando minha foto", explicou Julie Yukari em entrevista ao UOL.

Ela denunciou parte das publicações, que foram removidas pela plataforma. “Estou lidando da forma que consigo, que é falando sobre isso. Pensei em apagar tudo, não postar mais nada, mas, se eu fizer isso, vai ser uma vitória para eles por estarem controlando minhas ações.”, desabafou a jornalista.

Além do caso de Yukari, também foram encontradas diversas publicações, a maioria em inglês, de fotos de mulheres editadas pelo Grok. Usuários, em sua maioria homens, escrevem "hey Grok" e pedem para que a ferramenta faça a edição, que é compartilhada publicamente na plataforma.

