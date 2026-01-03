Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Marta se casa com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA

Brasileira e Carrie Lawrence, ex-jogadora norte-americana, iniciaram relacionamento quando jogavam no Orlando Pride

Redação

Por Redação

03/01/2026 - 21:55 h
Marta se casou com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA
Marta se casou com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA -

A jogadora Marta, de 39 anos, conhecida como a "Rainha do futebol", se casou com a ex-atleta da modalidade, a norte-americana Carrie Lawrence, de 28, em uma cerimônia na Flórida, Estados Unidos, onde vivem atualmente.

O enlace, restrito a familiares e amigos próximos, aconteceu na sexta-feira, 2. As duas iniciaram o relacionamento em 2022, período em que atuavam juntas no Orlando Pride, equipe da liga feminina de futebol norte-americana.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O noivado foi anunciado em agosto de 2024, após a participação de Marta nos Jogos Olímpicos de Paris, quando a seleção brasileira feminina conquistou a medalha de prata.

Leia Também:

Flamengo se recusa a jogar final dentro de casa, no Maracanã
Prêmio da Mega da Virada pode comprar Bahia, Vitória e outros 15 times
Vitória mostra força e busca empate no último minuto na Copinha

Como foi?

Durante a entrada no altar, Marta foi acompanhada da mãe, Tereza da Silva. O cachorro do casal, Zeca, também participou da cerimônia, usando uma roupa branca.

Para o casamento, a brasileira escolheu um conjunto branco de alfaiataria, composto por blazer, calça e chapéu. Carrie optou por um vestido branco com renda, véu longo, luvas rendadas e grinalda.

Após o ritual, as noivas abriram a pista de dança com uma coreografia e cantaram músicas românticas. Em um dos momentos, Carrie cantou em português. As imagens da cerimônia foram compartilhadas nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por martavsilva10 (@martavsilva10)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carrie Lawrence casamento marta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marta se casou com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Marta se casou com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Marta se casou com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Marta se casou com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x