Marta se casa com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA

Marta se casou com ex-jogadora 11 anos mais nova em cerimônia nos EUA - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A jogadora Marta, de 39 anos, conhecida como a "Rainha do futebol", se casou com a ex-atleta da modalidade, a norte-americana Carrie Lawrence, de 28, em uma cerimônia na Flórida, Estados Unidos, onde vivem atualmente.

O enlace, restrito a familiares e amigos próximos, aconteceu na sexta-feira, 2. As duas iniciaram o relacionamento em 2022, período em que atuavam juntas no Orlando Pride, equipe da liga feminina de futebol norte-americana.

O noivado foi anunciado em agosto de 2024, após a participação de Marta nos Jogos Olímpicos de Paris, quando a seleção brasileira feminina conquistou a medalha de prata.

Como foi?

Durante a entrada no altar, Marta foi acompanhada da mãe, Tereza da Silva. O cachorro do casal, Zeca, também participou da cerimônia, usando uma roupa branca.

Para o casamento, a brasileira escolheu um conjunto branco de alfaiataria, composto por blazer, calça e chapéu. Carrie optou por um vestido branco com renda, véu longo, luvas rendadas e grinalda.

Após o ritual, as noivas abriram a pista de dança com uma coreografia e cantaram músicas românticas. Em um dos momentos, Carrie cantou em português. As imagens da cerimônia foram compartilhadas nas redes sociais.