Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUPERCOPA DO REI

Flamengo se recusa a jogar final dentro de casa, no Maracanã

O Corinthians propôs que a disputa da Copa do Rei fosse na casa do Flamengo, mas o rubro-negro negou

Marina Branco

Por Marina Branco

03/01/2026 - 18:55 h
Taça da Supercopa do Rei
Taça da Supercopa do Rei -

A final da Supercopa do Rei está chegando - e trouxe com ela um impasse incomum. O Corinthians chegou a articular a possibilidade de transferir a final da Supercopa do Rei, jogada contra o Flamengo, para o Maracanã, defendendo a realização da decisão com a divisão igualitária da carga de ingressos entre as duas torcidas.

Houve conversas entre os presidentes dos dois times sobre a proposta mas, apesar de ter o Maracanã como sua casa, o clube carioca não concordou com a ideia, que acabou sendo abandonada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ainda tem Vitória! Confira a agenda e onde assistir a Copinha hoje
Key Alves, atleta de vôlei, mostra rosto da filha pela primeira vez
Time paulista anuncia contratação de volante que pertence ao Vitória

A partida será disputada, então, no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, "território neutro" para os dois times.

O confronto colocará frente a frente o Flamengo vencedor do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians campeão da Copa do Brasil. De acordo com a CBF, o estádio terá a sua capacidade dividida igualmente, com 50% dos ingressos destinados a cada torcida.

Maracanã em jogo do Flamengo
Maracanã em jogo do Flamengo | Foto: Reprodução I Instagram

Atual campeão

O Flamengo chega à decisão como atual detentor do título da Supercopa. No início de 2025, o time comandado por Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1 e ficou com a taça. Antes disso, a competição teve como campeões São Paulo, em 2024, Palmeiras, em 2023, e Atlético-MG, em 2022.

É final reeditada?

Flamengo e Corinthians já se enfrentaram anteriormente em uma decisão do torneio. Em 1991, quando a competição ainda levava o nome de Supercopa do Brasil, os dois clubes disputaram o título, que acabou ficando com o Corinthians após vitória por 1 a 0.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corinthians decisão de campeonato Estádio Mané Garrincha flamengo futebol brasileiro Supercopa do Rei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Supercopa do Rei
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Taça da Supercopa do Rei
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Taça da Supercopa do Rei
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Taça da Supercopa do Rei
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x