Flamengo se recusa a jogar final dentro de casa, no Maracanã

Taça da Supercopa do Rei - Foto: Divulgação I CBF

A final da Supercopa do Rei está chegando - e trouxe com ela um impasse incomum. O Corinthians chegou a articular a possibilidade de transferir a final da Supercopa do Rei, jogada contra o Flamengo, para o Maracanã, defendendo a realização da decisão com a divisão igualitária da carga de ingressos entre as duas torcidas.

Houve conversas entre os presidentes dos dois times sobre a proposta mas, apesar de ter o Maracanã como sua casa, o clube carioca não concordou com a ideia, que acabou sendo abandonada.

A partida será disputada, então, no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, "território neutro" para os dois times.

O confronto colocará frente a frente o Flamengo vencedor do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians campeão da Copa do Brasil. De acordo com a CBF, o estádio terá a sua capacidade dividida igualmente, com 50% dos ingressos destinados a cada torcida.

Maracanã em jogo do Flamengo | Foto: Reprodução I Instagram

Atual campeão

O Flamengo chega à decisão como atual detentor do título da Supercopa. No início de 2025, o time comandado por Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1 e ficou com a taça. Antes disso, a competição teve como campeões São Paulo, em 2024, Palmeiras, em 2023, e Atlético-MG, em 2022.

É final reeditada?

Flamengo e Corinthians já se enfrentaram anteriormente em uma decisão do torneio. Em 1991, quando a competição ainda levava o nome de Supercopa do Brasil, os dois clubes disputaram o título, que acabou ficando com o Corinthians após vitória por 1 a 0.