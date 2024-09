Morre uma das três vítimas baleadas em bingo beneficente na Bahia

- Foto: Reprodução

Uma das três vítimas baleadas durante um bingo para ajudar um jovem com câncer, realizado em uma fazenda na zona rural de Conceição do Coité, morreu no sábado, 7.

Roberto Gonçalves dos Santos, de 35 anos, e outras duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo na noite do último domingo, 1.



Segundo informações da Polícia Civil, na ocasião, as vítimas foram baleadas por um homem ainda não identificado que entrou no local com um capuz e atirou. Os feridos foram socorridos a unidade de saúde da região.

Já conforme a Polícia Militar, o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o caso aconteceu na localidade conhecida como Povoado da Onça. As vítimas deram entrada em uma unidade de saúde situada em Conceição do Coité, onde receberam atendimento médico.

Roberto havia sido transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) em Feira de Santana.

O caso agora passou a ser investigado como homicídio pela Delegacia Territorial de Conceição do Coité.