Morte do influenciador baiano Rodrigo Amendoim completa um ano

A morte do influenciador baiano Rodrigo Amendoim, que acumulava 1,4 milhão de seguidores, completa um ano nesta segunda-feira, 28. Amendoim foi encontrado morto com um tiro na cabeça em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), até a conclusão do laudo pericial sobre a sua morte, que constatou suicídio. A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA! relembra os detalhes do ocorrido.

Relembre

Em prantos, o humorista baiano Cristian Bell, que contribuiu com a fama de 'Mendo' na web, publicou um vídeo no Instagram anunciando para milhões de seguidores que Rodrigo Amendoim havia tirado a própria vida.

A influenciadora Tays Cristian, ex-assessora de Rodrigo Amendoim, afirmou que ele enfrentava a depressão, mas que ninguém o ajudou. "Eu falei que ele iria tirar a vida dele. Eu falei com Rafael, eu falei para todo mundo e ninguém me ouviu. Eu falei, ele veio chorar aqui e ninguém prestou atenção nele."

Aos prantos e em choque, a influenciadora baiana Laís Santiago declarou que não acreditava na morte de Rodrigo Amendoim. "Gente, não estou acreditando nisso, não." Em seguida, compartilhou um story afirmando que estava "sem chão" com a notícia.

Fotos do corpo do influencer Rodrigo Amorim circularam pela internet. As imagens mostravam 'Mendo' estendido em uma cama no apartamento onde foi encontrado sem vida em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da PM, a arma encontrada na casa de Rodrigo Amendoim era um policial militar. Em depoimento, ele contou que "havia passado a tarde na residência" de 'Mendo'. Ainda de acordo com relato, o policial contou "assim que recebeu" a informação da morte "percebeu que havia esquecido a sua arma de fogo pessoal quando havia usado o banheiro da casa" de Amendoim.

Enterro de Rodrigo Amendoim

O enterro de Rodrigo Amendoim aconteceu no domingo, 29, 17 horas depois dele ter sido encontrado morto. O corpo foi sepultado no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, em Salvador, na presença de amigos, familiares e influenciadores digitais.

Insinuação de homicídio

Um áudio de um suposto perito criminoso, afirmando que a cena do local onde Rodrigo Amendoim foi encontrado morto teria sido forjado, viralizou nas redes sociais. “A mão que é supostamente a mão do tiro era para estar jogada do lado, porque quando você dá um tiro de tão perto, o tiro que é chamado a queima-roupa, essa arma ela vai desferir uma pressão,” declarou insinuando homicídio.

Blogueiro diz que tiraram a vida de Amendoim

O blogueiro Rafael Murmura causou alvoroço na internet ao publicar um vídeo no Instagram insinuando que tiraram a vida de 'Mendo'. Ele afirmou que está investigando a causa da morte de Rodrigo Amendoim e garantiu que a conclusão será chocante. "Aguardem o final dessa investigação, vai surpreender muita gente. Rodrigo Amendoim tirou a própria vida ou tiraram a vida dele para calar muita coisa? Aguardem!"

Inquérito da morte

Contudo, os laudos periciais disponibilizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) garantem que a morte do influenciador digital Rodrigo Amendoim se tratou mesmo de um suicídio.