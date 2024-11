Motorista é morto dentro do próprio carro em Camaçari

Crime ocorreu na Rua da Liberdade, no bairro da Bomba - Foto: Reprodução | Google Maps

Um homem morreu após ser baleado dentro do próprio carro, na tarde deste domingo, 27, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. A Polícia Militar informou que o Comando de Operações Policiais Militares COPPM, agentes do 12º BPM foram acionados para averiguar a situação, que ocorreu na Rua da Liberdade, no bairro da Bomba.

Leia mais

>> Servidor é encontrado morto com marcas de tiros e pés amarrados

>> Homens desaparecem após sequestro em Campo Formoso



De acordo com a Polícia Civil, a 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) vai investigar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas com o objetivo de elucidar o crime.