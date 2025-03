Motociclista de 60 anos morre em colisão com carreta na Bahia

Circunstâncias do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Um grave acidente ceifou a vida de um homem no povoado de Fumaça, localizado na zona rural de Pindobaçu, no norte da Bahia, na noite desta segunda-feira, 11. Edvaldo Ferreira da Cruz, de 60 anos, natural do povoado de Lutanda, também em Pindobaçu, perdeu a vida após a motocicleta que pilotava colidir contra a traseira de uma carreta.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista da carreta foi alertado por um motociclista que passava pelo local sobre a presença de uma moto presa à parte traseira do veículo. O motorista, que não demonstrava sinais de embriaguez, parou imediatamente e acionou os serviços de emergência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, mas constataram que Edvaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a necropsia. As circunstâncias do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.