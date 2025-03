Mulher grávida é morta a tiros e golpes de faca em Cândido Sales

Crime aconteceu no último domingo, 9, em município no sudoeste baiano - Foto: Google Street View

Uma mulher identificada como Mainara Maria dos Santos, de 23 anos, foi morta a tiros e golpes de faca por um suspeito até então não identificado. O crime aconteceu no bairro Primavera, em Cândido Sales, município no sudoeste baiano, na tarde do último domingo, 9.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a jovem vítima de feminicídio estava grávida e tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas, furto e roubo.

Ainda segundo a PC, o suspeito atirou na mulher do lado de fora da casa, mas o disparo falhou e ele pulou a janela e desferiu golpes de faca contra ela.

A PC afirmou também que a perícia foi realizada e expedida, e as oitivas e diligências também estão em andamento para esclarecimento do caso.