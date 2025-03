Cantor do Forró Saborear é preso por tentar matar companheira

Defesa do cantor nega que ele esteja respondendo por tentativa de feminicídio - Foto: Reprodução

Francisco Elson Barbosa, um dos vocalistas da banda Forró Saborear, foi preso em flagrante na noite do último domingo, 9, em Teresina (PI), sob suspeita de esfaquear sua companheira. No dia seguinte, 10, a Justiça concedeu sua liberdade provisória.

A defesa do cantor nega que ele esteja respondendo por tentativa de feminicídio e esclarece que ele foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal.

Por meio de nota, os advogados de Francisco Elson criticaram informações divulgadas sobre o caso.

"O Escritório Alan Mota Advogados Associados vem a público esclarecer informações que circulam desde o dia de ontem a respeito do caso do Sr. Francisco Elson. Em diversas publicações, foi erroneamente divulgado que ele teria sido preso pelo suposto crime de tentativa de feminicídio, o que não condiz com a realidade dos fatos", afirma a defesa.

A nota também destaca que, após audiência de custódia, o juiz responsável pelo caso considerou medidas cautelares suficientes para que Francisco responda ao processo em liberdade.

Banda Anuncia Demissão

A banda Forró Saborear se manifestou sobre o episódio e anunciou a saída do cantor.

“Em razão da discordância com a postura adotada por Elson Barbosa, informamos que ele não fará mais parte do quadro da banda. Esperamos que todos os fatos sejam esclarecidos da forma mais justa possível e que a justiça prevaleça”, diz a nota publicada pelo grupo.