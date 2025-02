Motociclista morre atropelado após bater em caminhão na Bahia

Câmeras de segurança mostram o exato momento em que o jovem é atropelado pelo veículo maior - Foto: Reprodução | TV Oeste

Um jovem de 24 anos morreu atropelado na manhã de quinta-feira,5, após bater com a moto na lateral de um caminhão, em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Câmeras de segurança mostram o exato momento em que o jovem é atropelado pelo veículo maior.

A vítima, identificada como Del Hivinis Souza dos Santos, passava no cruzamento entre a rua Anatácio Dias dos Santos e a Avenida Duque de Caxias, no centro do município, quando deu de frente com o caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O óbito foi atestado pela equipe