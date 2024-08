Motorista atropelou casal de moto e fugiu sem prestar socorro na BR-324

Trânsito já ultrapassa 10 quilômetros de extensão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As duas pessoas que estavam na motocicleta e que morreram após batida em um veículo, na manhã desta segunda-feira, 19, no KM 605 da BR-324, ainda teriam sido atropeladas logo após a colisão. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a condutora do veículo, modelo Hyundai Creta, relatou que trafegava normalmente na pista quando a motocicleta com dois ocupantes, sendo um homem e uma mulher, teria colidido no fundo do seu carro.

Com o impacto, as pessoas que estavam na moto foram projetas e teriam caído na via, mas na faixa ao lado. Em seguida, eles foram atropelados por outro automóvel que estava na rodovia.

Não houve detalhes sobre os dados do segundo veículo, segundo a PRF. As equipes informaram ainda que, após atropelar os ocupantes da motocicleta, ele ainda teria fugido sem prestar socorro.

Por conta da situação, o o fluxo de veículos ficou bastante congestionado na localidade. Informações da PRF aponta que o trânsito já ultrapassa 10 quilômetros de extensão.