Dois policiais são baleados em menos de 24h em Salvador

Em menos de 24h, dois agentes policiais foram baleadas em situações distintas na cidade de Salvador. O primeiro caso aconteceu na noite de domingo, na Ponta de Humaitá, enquanto o segundo ocorreu na manhã desta segunda-feira, 19, durante operação no bairro de Tancredo Neves.

A ocorrência inicial aconteceu durante uma tentativa de assalto. Na ocasião, o soldado identificado como Felipe Viana, mais conhecido como PM Okonko, foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele foi baleado no ombro e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas já não corre risco.

Posteriormente ao fato, o criminoso ainda foi localizado pelas forças policiais no bairro de Monte Serrat e teria trocado tiros com os agentes. Ele foi baleado e levado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Já na manhã desta segunda-feira, 19, uma operação no bairro de Tancredo Neves terminou com a morte de uma forte liderança do tráfico de drogas na região. No entanto, um policial civil foi baleado na ocorrência. Ele não teve a identidade revelada.

O suspeito, identificado como JP, atirou contra as equipes dentro de um imóvel na localidade. O policial foi atingido nas regiões da perna e da mão, foi socorrido a uma unidade de saúde e também não corre risco de vida.

Segundo levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado, em 2024, já haviam sido baleados 21 agentes de segurança em Salvador e na Região Metropolitana. O número não conta com a ocorrência desta manhã. Dentro do montante, a pesquisa informa ainda que oito policiais morreram nas ocorrências.