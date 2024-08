Motorista de caminhão carregado com combustível morre carbonizado

- Foto: `Divulgação PRF

O motorista de um caminhão-tanque, carregado com gasolina e álcool, morreu carbonizado após o veículo explodir e pegar fogo. A situação ocorreu na noite de sexta-feira, 16, na BR-101, no trecho de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão foi identificado como Frank Lamarck Borges Brito, de 60 anos. As causas do ocorrido serão investigadas.

Leia também:

>> Primeira Superlua do ano já pode ser vista nesta segunda; foto

>> Presa por matar marido, Flordelis tem pena reduzida por comportamento

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar no combate às chamas e ao chegar no local, a equipe encontrou o veículo tomado pelo fogo. Após apagarem o incêndio, os militares encontraram o corpo de Frank Lamarck carbonizado, no interior da cabine do caminhão.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), para passar por necropsia. Não há detalhes sobre o sepultamento de Frank Lamarck.