Motorista e adolescente são mortos em bar em Feira de Santana

Um homem e um adolescente foram mortos em um bar na tarde de quarta-feira, 20, no distrito de Jaguara, zona rural de Feira de Santana. As vítimas foram identificadas como Rafael Costa Santos, de 36 anos, e Daniel Lima Gomes, de 16.

De acordo com a Polícia Civil (PC), testemunhas relataram que dois homens chegaram ao local em uma moto, com os rostos cobertos, se aproximaram das vítimas e atiraram várias vezes. O carro de Rafael, que era motorista de transporte alternativo, não foi encontrado no local.

Segundo o g1 Bahia, Rafael registrou o momento em que estava no bar em um vídeo publicado em suas redes sociais, onde aparece bebendo e convidando outras pessoas paar irem até o local.

A autoria e motivação do crime são desconhecidas até o momento. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o crime.