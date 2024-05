Motorista esfaqueada 20x tem alta: "Medo dele terminar o que começou" | A TARDE

Após cinco dias internada, recebeu alta neste domingo, 21, a motorista por aplicativo que foi esfaqueada 20 vezes e teve o carro roubado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada da última segunda-feira, 16.

Emocionada por ter sobrevivido, Lilian Borges, de 46 anos, falou em primeira mão com o Portal A TARDE nesta segunda-feira, 22. Segundo a motorista, resta agradecer à Deus pelo "milagre" e "torcer para que a justiça seja feita".

"Estou melhorando, me recuperando ainda, mas nem acredito que estou viva. Tenho plena convicção que vivi um milagre e sou muito grata à Deus por isso. Eu ainda fico lembrando das cenas e tentando, de certa forma, entender a crueldade de um ser humano, de fazer algo assim terrível com o outro sem nem ao menos ter um motivo. E ao mesmo tempo que celebro a minha vida, fico com medo ao saber que ele ainda está solto, porque ele pode muito bem querer terminar o que começou", conta.

>> Vídeo: motorista por app conta como fugiu da morte após ser esfaqueada

No dia do ocorrido, Lilian Borges foi até o bairro do Doron, em Salvador, para buscar um cliente já conhecido. Por isso, ela resolveu fazer a corrida "por fora" do aplicativo. No entanto, a mulher não imaginava que o tal cliente de confiança tentaria matá-la. O destino seria o Inocoop, em Camaçari, porém, ao passar pela Estrada da Cascalheiras, o homem anunciou o assalto. Para sobreviver, ela precisou fingir que estava morta.

A motorista foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital em Camaçari, onde ficou internada até este domingo. O quadro de saúde dela é estável.

"Amanhã irei ao médica fazer uns exames. Estou me sentindo bem e sinto que irei melhorar cada dia mais. Só em estar viva, como eu disse, já é um milagre. Eu não sei que motivou ele, às vezes penso que pode ter sido homofobia, outras vezes penso que foi pelo assalto mesmo, quis levar o carro e me matar... Enfim, não sei o motivo, mas espero que ele seja preso e não fique à solta".

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que depoimentos já foram coletados e diligências investigavas estão sendo realizadas para localizar o autor do crime. O caso está sendo investigado pela 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes.