Motorista invade evento e atropela gestante de 17 anos e 3 familiares

- Foto: Reprodução

Uma gestante de 17 anos está em estado grave após ser atropelada por um carro na noite de sexta-feira, 6, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. De acordo com as primeiras informações, o veículo invadiu um evento, atropelando a grávida e mais três pessoas de sua família.

Segundo a Polícia Militar, o motorista responsável pelo acidente tem 35 anos, e o teste do bafômetro indicou que ele não havia ingerido álcool. Ele foi preso em flagrante no local do acidente e deverá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

As vítimas, de Alagoas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. São elas:

- Uma adolescente de 17 anos, grávida, que está em estado grave;

- Uma adolescente de 17 anos, fora de perigo;

- Uma jovem de 22 anos, fora de perigo;

- Um jovem de 19 anos, fora de perigo.