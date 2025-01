Motorista morre após bater em carreta durante ultrapassagem na BA-039

Carro bateu de frente com carreta - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Josias, morreu após o carro em que dirigia bater em uma carreta por volta das 8h, no Km da BA-093 (sentido Sul), na Bahia. De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu após o motorista do carro de passeio fazer uma ultrapassagem perigosa e bater de frente com o outro veículo.

Segundo a Bahia Norte, concessionária que atende a via, foi deslocoda, de imediato, uma equipe de resgate com UTI móvel, que fez os primeiros atendimentos às vítimas. O motorista da carreta foi atendido no local e liberado. Já o motorista do carro infelizmente não resistiu e foi a óbito.



De acordo com a TV Record, o motorista a caminho do trabalho e morreu no local do acidente. Ele havia comprado o carro há poucos dias. Após o acidente, uma das faixas da via foi interditada, gerando um congestionamento na região.

