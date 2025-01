Suspeitos da morte de jovem que fez gesto de facção em foto são identificados

A vítima não tinha passagem pela polícia - Foto: Arquivo pessoal

Foram identificados dois suspeitos de envolvimento no homicídio de Marcos Vinícius Alves Gonçalves, de 20 anos, morto a tiros na última segunda-feira, 6, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana. A Polícia Civil (PC) investiga se o rapaz foi morto após postar uma foto em uma rede social, com um gesto supostamente relacionado a facção criminosa.

Leia mais

>> "Eu corri": Dum Ice detalha como fugiu de suspeitos em assalto

>> Criança morre após se afogar em balde com água no sul da Bahia

>> Acampamento atribuído a um dos fugitivos de presídio é localizado



Um dos suspeitos completou 18 anos há menos de um mês e possui um mandado de busca e apreensão por ato infracional semelhante ao crime de homicídio, cometido quando ele era menor de idade. O outro suspeito possui um mandado de prisão em aberto por outro homicídio, mas desta vez contra uma mulher.

De acordo com testemunhas, Marcos foi morto na rua Boa Esperança, quando dois homens se aproximaram, analisaram o celular dele, efetuando os disparos e fugindo logo em seguida. A vítima não tinha passagem pela polícia.